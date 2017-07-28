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SFC Entegre Orman Ürünlerinden İSG eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - SFC Entegre Orman Ürünleri, 2017 yılı eğitim programı çerçevesinde, Hayat İş Sağlığı ve Güvenliği firmasıyla gerçekleştirdiği proje kapsamında idari personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat Bilgilendirme" eğitimi verdi.

4 grup ve 4 gün süren eğitim sürecinde, çalışma hayatını etkileyen mevzuatlar ile İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun idari personele yüklediği sorumlulukların konu alındığı eğitime, SFC Entegre de görevli 80'e yakın beyaz yaka personel eğitime tabi tutuldu.

SFC Entegre Orman Ürünleri A.Ş. ile Hayat İş Sağlığı ve Güvenliği firma yetkilileri tarafından eğitim sonrası yapılan değerlendirmede, bu ve buna benzer eğitimlerin mevcut şirket çalışmalarına katkı sağladığı gibi idari personelin İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna da farklı bir bakış açısı ile yaklaşmasının sağlandığı vurgulandı.

Hayat İş Sağlığı ve Güvenliği yetkilileri, SFC Entegre'nin İSG konusuna yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, eğitim projesinde Hayat İş Sağlığı ve Güvenliği'ni şeçtikleri için teşekkür ettiklerini ileterek, ilerleyen zamanda SFC Entegre ile saha çalışmaları ile ilgili de bir proje üzerinde ortak çalışma planladıklarını belirttiler.

(Vİ-AY)



28.07.2017 17:18:05 TSI

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