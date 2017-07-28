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Vali Erin tebrikleri kabul etmeye devam ediyor



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ŞANLIURFA (İHA) - Yoğun çalışma temposu arasında tebrik ziyaretlerini de kabul eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, makamının kapılarını tüm Şanlıurfalılara açtı.

Vali Erin'i bugün ziyaret edenlerin arasında Şanlıurfa Eski Milletvekili Muzaffer Çakmaklı ile Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve parti il başkanı Lokman Yalçın, Şanlıurfa Ziraat Odası Başbakanı Ahmet Eyyüpoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile sivil toplum kuruluşları, esnaf temsilcileri, kadın dernekleri ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Şanlıurfa gibi mübarek bir şehirde hizmet etmeyi kendisine nasip ettiği için Cenab-ı Allah'a hamt ettiğini belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimiz bu kutsal görevi bize tevdi ettiler. Görevimizin sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunun bilincindeyiz. Ama bu ağır sorumluluk kesinlikle bizi yıldırmayacak, aksine daha çok hizmet etme şevki verecektir. Mesai mefhumu gözetmeden, günün yirmi dört saati halkımızın içinde olacak, onların sorunlarını, dertlerini dinleyecek çareler bulacağız. Allah bu hizmet yolunda bizi milletimize ve bu görevi bize tevdi eden büyüklerimize karşı bizleri utandırmasın" dedi.

(AK-SD-Y)



28.07.2017 17:18:06 TSI

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