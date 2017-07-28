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şak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr. Yalçın Atlı görevinden alındı

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:16
şak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr. Yalçın Atlı görevinden alındı
Uşak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr. Yalçın Atlı görevinden alındı

(Fotoğraflı)

Bayram Keleş
UŞAK (İHA) - Gaziantep 24 Aralık Devlet Hastanesi'nde Biyokimya uzmanı olarak atanan Atlı, Uşak'ta geçirdiği günleri ve Uşaklının sevgisini unutmayacağını ve her zaman kalbinde yaşatacağını söyledi.
Uşak'ta 2012 yılında KHB Genel Sekreteri olarak atanan Dr. Yalçın Atlı'nın görev yaptığı dönemde Uşak, Türkiye genelinde yapılan sağlık hizmetleri memnuniyeti anketlerinde Türkiye 1.si olmuştu.
İddialara göre, Dr. Yalçın Atlı Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Afilasyon Protokolü gereği Uşak Devlet Hastanesi'ni kullanması isteğine karşı çıktığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığına hakkında şikayet edildi ve bu yüzden KHB Uşak Genel Sekreterliğinden alındı. Atlı'nın Gaziantep 24 Aralık Devlet Hastanesi'ne Bio Kimya Uzmanı olarak atandığı öğrenildi.
Atlı görev değişikliğiyle ilgili olarak "Ben bu konuda bir açıklama yapamam. Zamanında devletimiz bize Uşak'ta görev verdi, şimdi Gaziantep'te görevlendirdi. Halkımıza hizmet Hak'ka hizmettir. Devletimiz, büyüklerimiz bize nereyi uygun görmüşse halkımıza hizmet için oraya koşa koşa gideriz" şeklinde konuştu.
Uşak ve Uşaklılara selamlarını ileten Atlı, "Uşak'ta 5 yılı aşkın zamandır elimden gelen hizmeti vermeye çalıştım. Uşak halkı beni sevdi ve takdir etti. Ben de onları çok sevdim. Uşak ve Uşaklıları ömrüm boyunca unutmayacağım. Kalbimde yerleri başka olacak. Tüm Uşak ve Uşaklılara selamlarımı ve sevgilerimi iletin. Bana olan haklarını helal etsinler. Varsa benden yana da helal olsun" dedi.
(BK-MB-Y)

28.07.2017 17:18:45 TSI
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