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'Keşifler Dünyası' ve 'Ekolojik Sanat Okulu' programları sona erdi

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:17
'Keşifler Dünyası' ve 'Ekolojik Sanat Okulu' programları sona erdi
'Keşifler Dünyası' ve 'Ekolojik Sanat Okulu' programları sona erdi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi ve Uygulama Merkezi tarafından yaz programları kapsamında gerçekleştirilen "Keşifler Dünyası" ve "Ekolojik Sanat Okulu" programları sona erdi.

'Keşifler Dünyası' programıyla çocuklar taşıtları yakından tanıyor
24 Temmuz Pazartesi günü başlayan Keşifler Dünyası programının amacının 9-14 yaş aralığındaki çocuklara, insanı yeni bir buluşa götüren şeylerin neler olduğunu ve bunların kadar öneme sahip olduklarını anlatmayı amaçladıklarının altını çizen Keşifler Dünyası Program Koordinatörü Yard. Doç. Dr. Zafer Dikmen insanlık tarihi boyunca yapılan büyük buluşların özellikle kara, deniz ve hava taşıtlarının nasıl, ne zaman ve kim ya da kimler tarafından yapıldığını ve tarihsel süreçteki gelişimlerini öğretmeyi amaçladıklarını aktardı.
Yard. Doç. Dr. Zafer Dikmen, program kapsamında ilk gün bilimin temel amacından ve insanlık tarihinde devrim niteliğindeki buluşlardan bahsedildiğini ve çeşitli görsel materyallerle desteklendiğini, ikinci gün tekerleğin keşfinden günümüze kara taşıtlarının gelişimini, üçüncü gün insandan bugüne denizciliğin tarihi süreçteki yerini, dördüncü gün ise havacılık tarihinin anlatıldığına değindi. Yard. Doç. Dr. Dikmen, 28 Temmuz Cuma günü Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı ve Tülomsaş Fabrikasına gezi düzenlendiğini ve gezinin ardından öğrencilerin kendilerinin seçtiği bir araç maketini tamamlaması ile programın sona erdiğini belirtti.

Ekolojik Sanat Okulunda çocuklar doğa ile sanatı buluşturdu
Ekolojik Sanat Okulu Program Koordinatörü Arş. Gör. Ayça Sesigür 24 Temmuz Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi Japon Bahçesinde başlayan program hakkında şunları söyledi:
"Ekolojik yaz okulunda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin amacı 7-12 yaş arası çocukların doğal çevre ile etkileşime girmelerini, doğal çevrenin ve doğal malzemenin sanat üretiminde sunduğu olanakları keşfetmelerini sağlamak ve bu süreçteki deneyimlerini görsel olarak yansıtmaları konusunda onları cesaretlendirmektir."
Programın ilk gününde keşif gezisi yaptıklarını ve bu süreçte eskiz defterlerine görsel notlar aldıklarını belirten Arş. Gör. Sesigür sözlerine şöyle devam etti:
"İkinci gün bu notlarımızdan yararlanarak bir harita çizimi gerçekleştirdik. Üçüncü gün keşif gezilerine devam ettik ve doğal malzemeler toplayıp onları daha yakından inceleyerek çizimlerini yaptık. Dördüncü gün ise malzeme keşfimizdeki deneyimlerimizden yola çıkarak doğal malzemelerle doğada kompozisyonlar oluşturduk. Son günümüzde ise birlikte geçirdiğimiz sürecin hikayesini resmettik. Son olarak ekolojik sanat çalışmalarından örnekler inceledik. Program süresince doğal çevrede gezintiler yaptık, oyunlar oynadık, çizimler yaptık ve ekolojik sanat ile tanıştık."
(AS-HA-Y)

28.07.2017 17:19:18 TSI
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