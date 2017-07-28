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Başkan Uysal Roman vatandaşlarla bir araya geldi

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:18
Başkan Uysal Roman vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Uysal Roman vatandaşlarla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal 'Söz sizde, Başkanınız mahallenizde' sloganıyla başlattığı mahalle gezilerini Kıyıcak Mahallesi Karabacak Sokak ve Hamzafakıhlı Akpınar Sokak'da yaşayan roman vatandaşlarla buluşarak sürdürdü.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 'Söz sizde, Başkanınız mahallenizde' sloganıyla bu yaz dönemi için başlattığı mahalle gezilerini sürdürüyor.
Kirmanlı Mahallesiyle başlayan, Akarca mahallesiyle devam eden gezi sonrası Başkan Hüseyin Uysal, bu kez de Kıyıcak mahallesi Karabacak sokak ve Hamzafakıhlı Akpınar'da yaşayan roman vatandaşlarla bir araya geldi.
Halkın sorunlarını, istek ve taleplerini rahat bir şekilde anlatabilmesi için ziyaretlerine belediye daire müdürlerini ve başkan yardımcılarını götürmeyen Başkan Uysal, roman vatandaşların tek tek istek ve taleplerini dinledi, 3 saati aşan bir sohbet gerçekleştirdi.
Karabacak'ın yol sorunu çözülüyor..
Başkan Hüseyin Uysal, Karabacak sakinlerine geçtiğimiz günlerde basına da yansıyan yol problemi talepleri konusunda kilit parke ve sıcak asfalt ile 2 ay içerisinde çözüme kavuşturacaklarının müjdesini verdi.
Başkan Uysal'ı sevgi gösterileriyle mahalle girişinde karşılayan Karabacak sakinleri 3 saatlik bir sohbetin ardından teşekkürlerini ileterek; "Bizi hep seçimden seçime hatırlıyorlardı. Başkanımızdan Allah razı olsun. Geldi bizimle ilgilendi, ona güveniyoruz, teşekkür ediyoruz" dediler.
Burada çocukları çeşitli oyuncaklarla sevindiren Başkan Uysal, ardından Hamzafakıhlı Mahallesi Akpınar Sokağa geçerek roman vatandaşlarla buluştu. Akpınar camisinde roman vatandaşlarla birlikte incelemede bulunan Başkan Uysal, istek ve talepleri dinledikten sonra mahalledeki roman vatandaşların kına gecesine katıldı ve genç çifti tebrik etti.
Uysal'ın mahalle ziyaretinde Batı Karadeniz Romanlar Derneği Başkanı Kazım Adak, Kıyıcak Muhtarı Şükrü Kılıç ile Hamzafakıhlı Muhtarı Recep Çınar'da yer aldı.
(VK-AY)

28.07.2017 17:19:22 TSI
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