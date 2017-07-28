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İkamette çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi



(Fotoğraflı)



Ahmet Erkut

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesi Hüseyinli Köyüne bağlı Gömükan Mezrasında 2 katlı bir ikamete yaşanan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyinli Köyüne bağlı Gömükan Mezrasında Hasan Buğday'a, ait 2 katlı evde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sararken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Meydana gelen yangında ölen yada yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(AE-SD-Y)



28.07.2017 17:21:08 TSI

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