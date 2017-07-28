İnönü Belediyesi ilçeyi yeniliyor
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İnönü Belediyesi mahallelerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İnönü Belediyesi ekipleri tarafından, Yenice Mahallesinde bulunan çamaşırhanenin yanında bulunan hayvan sulama alanının etrafında düzenleme çalışması yapılıyor. Ekipler ayrıca, ilçe merkezinde bulunan pazaryeri parkının etrafında ise tahrip olmuş, çöküntüye uğramış kaldırımlar sökülerek yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Belediye ekipleri tarafından çalışmaların süreceği öğrenildi.
(İHA-AS-Y)
28.07.2017 17:23:00 TSI
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