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Başkan Kalın Kırka'da asker mevlidine katıldı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Kırka'da asker mevlidine katıldı.

Seyitgazi Belediye Başkanı Kırka'da askere gidecek olan gençlerden, Furkan Özmutlu'nun asker mevlidine katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan başkan Kalın, "Vatanımız, bayrağımız ve milletimiz için peygamber ocağına, nöbete giden evlatlarımıza şimdiden hayırlı teskereler diliyorum. Askerlik vatana, bayrağa ve millete bağlılığın sembolüdür. Allah vatani görevini yerine getirmek için İskenderun'a gidecek olan Furkan kardeşimizin ve milletimiz için nöbet bekleyen bütün evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

(MK-AS-Y)



28.07.2017 17:24:02 TSI

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