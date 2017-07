YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Of Belediyesinden çöplük açıklaması

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Of ilçesi Solaklı Vadisi üzerinde bulunan Tarihi Hapsiyaş Köprüsü çevresinde yapılan mesire alanındaki çöp yığınları kamuoyunun tepkisine neden olurken Of Belediyesi'nden yapılan açıklamada sorumluluğun belediyede olmadığı belirtildi.

Solaklı Vadisi dönüşüm projesi kapsamında Cumapazarı ve Bölümlü Mahalleleri mevkiinde bulunan ve Kiremitli Köprü olarak bilinen tarihi Hapsiyaş Köprüsü alanında inşa edilmekte olan mesire alanı tamamlanmadan çöplüğe dönüşmesi yetkilileri harekete geçirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 22.Bölge Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan Solaklı Vadisi Taşkın Koruma, Rehabilitasyon ve Çevre Düzenlemesi projesi kapsamında yapımına başlanan mesire alanı, tamamlanmasının ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne devredilerek halkın kullanımına açılacak.

Hapşiyas Köprüsü ile uyumlu halde Solaklı Deresi'nin her iki yakasında inşa edilen seyir terasları, piknik alanları ve kapalı alanlar, henüz tamamlanmadan yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu. Ancak sürecin tamamlanmasını beklemeyen vatandaşlar, alanı çöplüğe döndürdüler. Alanda piknik yapan vatandaşlar, çöplerini alanda gelişigüzel bırakınca ortaya çirkin görüntüler çıktı. Mesire Alanında yapılan kapalı alanlar da tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Belediye olarak yetkimiz yok

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Of Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Celal Kalyoncuoğlu alanın henüz kullanıma açılmadığını kaydederek, "Alanın inşaat çalışmaları henüz tamamlanmadığından DSİ tarafından Orman Bölge Müdürlüğü'ne devri yapılmadı. Bu nedenle de halkın kullanımına henüz açılmadı. Ancak vatandaşlarımız alanın devir işlemlerini beklemeden kapalı olan alanı kullanmaya başlamışlardır. Burada piknik yapan vatandaşlar alanı gelişigüzel bir şekilde kullanınca ve çöplerini de piknik alanı içerisinde gelişigüzel bir şekilde bırakınca da ortaya bu çirkin görüntüler çıkmıştır. Of Belediyesi olarak bizim bu alana müdahale etme yetkimiz yok. Buna rağmen dış alana çöp kutularımızı koyarak buraya bırakılan çöpleri düzenli bir şekilde alıyoruz. Derenin karşı tarafına geçiş olmadığından ve alan içerisinde temizlik yapma yetkimiz olmadığından maalesef bu alanda temizlik yapma şansımız yok. En kısa süre içerisinde ilgili birimlerin alanın muhatabını belirlemesi ve bu çirkin görüntünün ortadan kaldırılması gerekmektedir" dedi.

DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise yaptıkları açıklamada alanın devir işlemlerinin devam ettiğini, bu nedenle şu an için soruna çözüm üretme şanslarının bulunmadığını, devrin tamamlanmasının ardından sorunun çözüme kavuşacağını ifade ettiler.

