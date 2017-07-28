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FETÖ'den el konulan maden ocakları yeniden ihaleye çıkacak

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:32
FETÖ'den el konulan maden ocakları yeniden ihaleye çıkacak
FETÖ'den el konulan maden ocakları yeniden ihaleye çıkacak

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, FETÖ'den devir alınan kömür ocaklarının yeni çıkan yasa ile yeniden ihaleye çıkarılacağını açıkladı.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, 3213 sayılı Maden Kanunun 29. maddesinde yapılan değişiklik ile yer altı maden işletmelerinde rödovans yoluyla işletilecek maden ocaklarında yeni akdedilecek sözleşmelerde meydana gelecek maliyet artışlarındaki fiyat farkı ödemesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı bugünkü resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.
Milletvekili Çaturoğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Malumları olduğu üzere TTK'ya bağlı Armutçuk'ta Hema'dan devredilen maden ocağı TTK tarafından 2 defa ihaleye çıkılmış, ancak yeni yapılacak sözleşmelerde maliyet artış farkları ile ilgili yasal bir düzenleme olmadığından dolayı ihaleye giren olmamıştı. Bunun üzerine yaptığımız girişimler sonucunda 3213 sayılı Maden Kanunun 29. Maddesinde "19.09.2014 tarihinden sonra akdedilen rödovans sözleşmeleri ile yeni akdedilecek rödovans sözleşmelerinde oluşacak fiyat farkı ödemeleri" şeklinde yasal düzenleme yapılmış ve maddenin uygulanabilmesi için Bakanlar Kurulu kararı beklenmekteydi. Bakanlar Kurulu Kararı bugünkü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Armutçuk'ta Hema'dan devralınan ocak ile Kandilli Karadonda FETÖ'den devralınan ocaklar TTK tarafından en kısa zamanda ihale edilecektir. Umut ediyoruz ki bu düzenleme ile ocakların tekrar işletilmesi, yatırım yapılması ve ilimizden yaklaşık 1500-2000 kişinin de istihdamı sağlanmış olacaktır. Dolayısıyla bu düzenlemeden 10 bin kişi istifade etmiş olacaktır. Dolayısıyla ilimize verdiğimiz sözlerden birisi daha gerçekleşmiş olacaktır.
Kararın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
(VK-Y)

28.07.2017 17:34:06 TSI
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