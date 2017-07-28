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Uyuşturucunun 'Ana'sı tutuklandı



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapanlar arasında "Ana" ismiyle bilinen kadın tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, Zafer Mahallesi Ünallar Sokak'ta bir eve operasyon düzenlemişti. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan kişiler arasında "Ana" olarak bilinen Aysel U. (51) yakalanmıştı. Şahsın evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 57 mermi ele geçirilmişti. Şahıs bugün adliyeye sevk edildi. Tekerlekli sandalye ile adliyeye giriş yapan Aysel U., elindeki bastonu da basın mensuplarına fırlatarak hakaret ve küfürlerde bulunmuştu. Ayten U., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(MSY-HA-Y)



28.07.2017 17:38:33 TSI

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