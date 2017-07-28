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Ağrı Cumhuriyet Caddesi ihalesi iptal edildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Elban mahalle muhtarları ile bir araya gelerek yaptığı toplantıda, Cumhuriyet Caddesi ihalesinin iptal edildiğini söyledi.

Ağrı Belediyesi, meclis salonunda düzenlenen toplantıda Ağrı'da bulunan 18 mahalle muhtarı ile toplantı yapan Elban, düzenli olarak muhtarlarla bir araya geleceğini belirtti.Bir araya geldiklerinde şehrin ve muhtarların temsil ettiği mahallelerindeki konularını konuşacaklarını söyleyen Vali Elban, "Bazen bütün mahalleler, bazen bir konu üzerinde konuşacağız. Bazen sizin dile getirdiğiniz konular olacak, onları konuşacağız. Sorunları birbirimize iletme konusuna tamamen beraber karar vereceğiz. Bunu neden böyle söylüyorum, çünkü belediyecilik hayatını hizmetler açısından, bir kısmı temel belediye hizmetleri, yani bunlar olmazsa olmazları yol ve sudur. Bu temel hizmetlerin bir kısmı ise anlık müdahale gerektiren arızası, ihtiyacı, problemi, hastası ve sıkıntısı olan işler olabilir. Birde bunların dışında günlük güncel olan, dün ihtiyaç olmayan ancak yarın ihtiyaç olan sorunlarda çıkabilir. Belediye hizmetlerinin bir özelliği de böyledir. Hem valilik hem belediyecilik görevi ile vatandaşın memnuniyetini ön planda tutacağız. Sizlerin bizi doğru yönlendirmesini ve yardımlarınızı bekliyoruz. Önümüzdeki yıl her yer asfaltlanacak ve vatandaşın ayağı çamurdan kurtarılacaktır. Bu yıl asıl hedefimiz temel ihtiyaçları karşılamaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet caddesi ihalesinin de iptal edildiğini ifade eden Elban, muhtarların mahalleleri hakkında dile getirdiği sorun, görüş ve önerileri dinlemesinin ardından toplantı sona erdi.

(AG-AA-Y)



28.07.2017 17:40:20 TSI

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