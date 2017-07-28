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Belediyenin ücretsiz internet hizmetinden 30 bin kişi yararlandı

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:40
Belediyenin ücretsiz internet hizmetinden 30 bin kişi yararlandı
Belediyenin ücretsiz internet hizmetinden 30 bin kişi yararlandı

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas Belediyesi tarafından hizmete sunulan ücretsiz internetten 7 ayda 30 bin kişi yararlandı.
Sivas Belediyesi gelişen teknolojiyi yakından takip etmeye devam ediyor. Bu bağlamda akıllı şehircilik uygulamaları arasında olan şehirde ücretsiz internet kullanımını sunan hizmetten 7 ayda 30 bin kişi yararlandı. Hizmet kapsamında 12 adet kablosuz yayın noktasından şehir meydanının tamamı kapsama alındı. Aynı anda bin 200 kişiye bağlantı imkanı sağlayan ücretsiz wifi sistemi, kullanıcılara aylık bin 200 dakika internet bağlantısı sunuyor. Bugüne kadar sistemden 30 bin kullanıcı online olurken, 270 bin de oturum açıldı.
Yeni sisteme bağlanacakların şehir meydanında cep telefonlarından veya mobil cihazlarından wifi hizmetini açarak, Sivas Belediyesi ücretsiz bağlantıyı seçtiklerinde, sistem bağlanıldığı anda otomatik olarak web browser açılıyor. Açılan web browserden yeni kullanıcıyı seçerek kayıt olduktan sonra kullanıcılar internetten faydalanabiliyor.
(UY-Y-)

28.07.2017 17:41:47 TSI
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