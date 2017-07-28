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Fatsa'da GETA Projesi mezunlarını verdi



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen 'Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu(GATE) Projesi'nin mezuniyet töreni düzenlendi.

Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen İŞKUR, DOKAP ve Avrupa Birliği Fonu desteklediği GATE Projesi'nin mezuniyet töreni Belediye Kültür Sarayında yapıldı. Mezuniyet töreninde bir konuşma yapan Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, kursiyerlere iş hayatında başarılar diledi.

Karataş, "Bu proje bir katkı sağladıysak mutluluk duyarım. Projemizin adından da anlaşıldığı gibi kadınlara kapı açmak üzere getirdiğimiz bir projedir. Bu kapının ardında rabbim siz değerli kursiyerlerimizi güzelliklerle buluşturur" diye konuştu.

Mezuniyet törenine Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ramazan Akyol ve Beytullah Geçtan, İŞKUR Fatsa İlçe Müdürü Mehmet Cem Kuru ve çok sayıda kursiyer katıldı.

(AA-SLH-Y)



28.07.2017 17:43:26 TSI

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