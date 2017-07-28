YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sarnıç Han'ın taşları döşeniyor

Sarnıç Han'ın taşları döşeniyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin ilk yeşil kamu binası olma özelliği taşıyan Sarnıç Han'da çalışmalar aralıksız devam ediyor. Binanın dışımda ise Mardin taşı kullanılıyor.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın 'vizyon projelerinden' biri olan Sarnıç Han'da inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta itibari ile ofis ve mağaza satışlarının başladığı Sarnıç Han'ın dış duvarlarında ise Mardin taşı kullanılıyor. Binlerce yıldan beri kullanılan, doğal gözeneklerinden dolayı izolasyon görevi yaparak ısıyı muhafaza eden Mardin Midyat taşı, bulunduğu ortamı yazın serin kışın sıcak tutuyor. Geleneksel mimari ile modern mimarinin sentezinden oluşan yapı, çevreye ve kente sosyal kazanım sağlaması ile birlikte yeni ufuklar açacak. Tekno marketi, mağazalar, ofisler, çocuk oyun alanları ile her ayrıntının düşünüldüğü yapıda Osmanlı ve Selçuklu tarzı motifler ve işleme özellikleriyle özgünlüğünü hissettirecek. O mimarinin en büyük özelliği ise döşenen Mardin taşları oluşturacak.

(RŞ-Y)



28.07.2017 17:48:43 TSI

NNNN

