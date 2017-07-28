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MADEM'den TÜİK personeline seminer



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Aile eğitim programlarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) tarafından TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü çalışanlarına seminer verildi.

TÜİK Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminere personeller yoğun ilgi gösterdi. Seminerde bir selamlama konuşması yapan TÜİK Bölge Müdür Vekili Dr. Tahir Baysal, eğitimin faydalı olacağına inandığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve katılımcılara teşekkür etti.

2 gün sürecek

Daha sonra MADEM Aile Eğitim Uzmanı Elif Şengönül tarafından katılımcılara slayt gösterisi eşliğinde "Öfke Kontrolü" konusu anlatıldı. Hem ailede hem iş ve toplumsal yaşamda öfke kontrolünün önemine değinen Şengönül, sabır ve tahammülün gösterilmesinin gereğine dikkat çekti.

2 gün sürecek seminerler dizisinde MADEM Aile Eğitim Uzmanlarından Merve Memur, "Özgüven Eksikliği", Sümeyye Abacı da "Yaşlılarla İletişim" konusunu anlatacak.

(BT-SD-Y)



28.07.2017 17:49:15 TSI

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