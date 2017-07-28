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YADEM hizmete açıldı

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:48
YADEM hizmete açıldı
YADEM hizmete açıldı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlıların yaşamlarını kolaylaştırmak için Kent Park içerisinde hazırlanan Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADEM) geniş bir katılımla hizmete açıldı.
Açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, SESOB Başkanı Hasan Alişan, MÜSİAD Başkanı Yaşar Coşkun, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, muhtarlar, gaziler, yaşlılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından YADEM'i ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi edindiler.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan YADES Projesi'nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan en ciddi desteği aldığını açıklayan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, "Projenin toplam maliyeti 1 milyon 200 bin TL. Bakanlığımız 850 bin TL destek sağladı. Kalan kısım belediyemiz tarafından karşılandı. Bu projeden 65 yaş üzeri, maddi durumu yetersiz olup bakacak kimsesi olmayanlar veya sağlığı el vermeyen yaşlılarımız yararlanabilecekler. Proje ile yaşlılarımızın sosyal ve fiziksel yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyoruz. Hat, Satranç, Kuran, Tefsir, Teknoloji aletleri kullanımı, Resim, Müzik vb. gibi hobi kurslarımızın yanı sıra, geziler, kitap okumaları, sağlıklı yaşam ve spor kulüplerimizde projemiz kapsamında, merkezimiz çatısı altında hizmet verecek" dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal hizmetler alanında devrim niteliğinde projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Toçoğlu, "Bu hizmetimizle yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, onları fiziksel, psikolojik ve sosyal alanda güçlendirecek dokunuşlarda bulunmaya devam ediyoruz. Yaşlılarımız başımızın tacı. Yol göstericilerimiz, çınar ağaçlarımız. Onların da en güzel şekilde sosyal hizmetlerden faydalanmaları ve eksikliklerinin giderilmesi çok önemli. Bu kapsamda bugün açılışını yaptığımız YADEM ile 65 yaş ve üzeri yaşlılarımızın ihtiyaç duydukları hizmetleri kendilerine en iyi şekilde götürmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.
Kent Park içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Toçoğlu, "YADEM ile hizmet alacak vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakım hizmetleri görevli personeller tarafından vatandaşlarımızın evleri ziyaret edilerek yapılacak. Gerekli görüldüğü takdirde psikolojik destek hizmetleri de bizzat vatandaşlarımızın evlerinde sunulacak. Proje ile yaşlı vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları en aza indirmeyi, hayatlarının kolaylaştırılmasıyla birlikte sosyal yaşamlarını da renklendirmeyi ve günlük yaşamlarını kaliteli hale getirmeyi amaçlıyoruz. YADES Projesi kapsamında yaşlılarımıza evde temizlik hizmeti, kişisel bakım hizmeti, fizik tedavi hizmeti, psikolojik destek hizmeti sunacağız. Merkezimiz şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah bu merkezimizle yaşlılık daha kaliteli yaşanacak" şeklinde konuştu.
(BCT-Y)

28.07.2017 17:49:33 TSI
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