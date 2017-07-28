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Sakarya'da fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri açıldı

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:49
Sakarya'da fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri açıldı
Sakarya'da fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri açıldı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) merkez ve Korucuk kampüsü, Karasu ve Hendek Devlet Hastanelerine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) merkezleri açıldı.
Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde açılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde hizmet vermeye başladı. Merkez kampüste günde 400 seans ayaktan tedavi yapılıyo. Korucuk kampüsünde 30 yataklı merkezde ayaktan ve yatan olmak üzere 150, Karasu Devlet Hastanesinde 16 yataklı merkezde yataklı ve ayaktan 200, Hendek Devlet Hastanesinde de 100 ayaktan hastaya hizmet veriliyor. Gerçekleşen açılışta konuşan Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hasan Salih Sağlam, "Bu tedaviler Anabilimdalı gözetiminde yapılıyor. Daha önceleri yılı aşan randevular vardı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ihtiyacı bir yandan yoğun bakımdan başlayıp çeşitli cerrahi müdahaleler geçiren veya inme geçiren çok sayıda hastanın ihtiyaç duyduğu bir hizmet. Birçok defa da bu bekleme esnasında hastalarımız geç kalıyordu. Hizmet veremiyorduk veya imkanı olanlar başka illere gidiyordu. Çok geniş bir hasta popilasyonu talebinin olduğunu görünce hizmet satın almayı düşündük. Bu işi buraya getirinceye kadar epey zahmet geçirildi. Nisan ayı başından itibaren çalışıyoruz. Artık binlerce hastayı hastaneye alabiliyoruz. Biz de Sakarya Kamu Hastaneleri olarak sağlık hizmeti sunumu konusunda mütevazi bir şekilde yaptık ve devam ettiriyoruz. Buradaki işimiz vatandaşa çok büyük bir hizmet. Bu hizmeti veren Anabilimdalı başkanlığına ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bu hepimizin başarısıdır" dedi.
Konuşmanın ardından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi basın mensuplarına tanıtıldı.
(RŞ-Y)

28.07.2017 17:51:07 TSI
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