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Yaz okulunda coşkulu kapanış



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisince düzenlenen 2017 dönemi yaz okullarında 6 bin 400 öğrencinin 15 merkezde 54 ayrı branşta kurs gördüklerini söyledi.

Gültepe Parkında gerçekleştirilen Yaz Okulu kapanış törenine Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, AK Parti Kayseri 24. Dönem Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velileri iştirak etti. Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin 15 ayrı bölgesinde 54 ayrı branştaki kurslara katılan 6 bin 400 çocuğun bir ay süren yaz okulunda 62 usta öğretici nezaretinde eğitim gördüğünü hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Sevgili çocuklarımız sizlerin sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarının en güzel örneğini burada sergiliyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak 'İNSANI YAŞAT Kİ; DEVLET YAŞASIN', felsefesi ile bizim geleceğimiz olan siz yavrularımıza çocuk meclisi vasıtasıyla güzel bir ortam hazırlamak, yaz tatillerini en güzel şekilde kültürel, sosyal ve sportif yönden zenginleştirerek geçirmenizi sağlamak bizim görevlerimiz arasındadır. Çocuklarımızın özgüvenini oluşturmak ve sosyalleşmelerini sağlamak bizim amacımızdır. Çocuk meclisimiz yüzlerce etkinlik düzenleyerek kamuoyunun gönlünde taht kurmuştur. Öğretmenlerimize ve bizlere güvenen ailelere teşekkür ediyorum. 2017-2018 eğitim, öğretim döneminin tüm eğitimcilerimize ve öğrencilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ise açıklamada, "Böyle güzel faaliyetleri gerçekleştirdikleri için emeği geçen herkesi kutluyorum. Bütün yaz boyunca çocuklarımız sosyalleşme imkanı bulmuşlardır. Çocuklarımızın sergilediği gösteriler bu kurslar sayesinde olmuştur.Başarılarından dolayı tüm çocuklarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterisi, korodan şarkılar, bağlama grubu mini konseri, mini tiyatro gösterisi, uçan balon gösterisi gibi birbirinden güzel gösteriler törene katılanlar tarafından büyük ilgi gördü ve alkış aldı.

Yaz Okulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu el sanatları, resim sergisini de gezen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra tüm davetlilere döner-ayran ve dondurma ikramında bulundu.

(TB-Y



28.07.2017 17:53:10 TSI

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