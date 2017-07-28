Belediyenin otoparkı, hem ucuz de hem güvenli
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Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesine ait Bekirdere Üçyol'daki otopark hem ucuzluğu hem de güvenliği ile dikkat çekiyor.
Bekirpaşa'daki Mevlana Kültür Merkezi altındaki otopark vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor. İzmit Belediyesi iştiraklerinden Sarbaş firması tarafından işletilen 330 araçlık otoparkın 7 gün 24 saat açık olduğunu söyleyen yetkililer, "Güvenlik kameralarıyla sürekli gözetlenen otoparktaki fiyatlar, normal otoparklardan yaklaşık yüzde 50 ucuz. Özellikle bölgede yaşayan ve kapalı otoparkı bulunmayan vatandaşlar çok cazip fiyatlarla arabalarını buraya bırakabiliyor. Ayrıca otoparkta iç dış yıkama hizmeti de veriliyor. İlk yarım saati ücretsiz olan otoparkta aylık abonman uygulaması da bulunuyor" dediler.
(RŞ-RFK-Y)
28.07.2017 17:56:59 TSI
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