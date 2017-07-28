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SAÜ'de çeşitli birimlere atamalar yapıldı



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) bulunan 9 Fakülte ve 1 Meslek Yüksekokulu'na Dekan ve Müdür atamaları yapıldı.

Sakarya Üniversitesi'nde bulunan Eğitim, İlahiyat, İletişim, İşletme, Fen-Edebiyat, Sağlık Bilimleri, Teknoloji, Tıp ve Turizm Fakültelerine dekan, Pamukova Meslek Yüksekokulu'na ise Müdür atamaları yapıldı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, "Vekaleten görevlerini yürüten dekanlarımız, asaleten yeniden atandı. Diğer dekanlarımızın atama işlemleri devam etmektedir. En kısa sürede, diğer atamalar da gerçekleştirilecektir. Kendilerine verilen bu görevlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Firdevs Karahan, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Bostancı, İletişim Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Aytekin İşman, İşletme Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Sevin Altınkaynak, Teknoloji Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Tıp Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Ramazan Akdemir, Turizm Fakültesi Dekanlığı'na Mehmet Sarıışık ve Pamukova Meslek Yüksekokulu'na Doç. Dr. Taki Demir atandı.

(BCT-Y)



28.07.2017 17:59:12 TSI

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