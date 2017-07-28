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Araçta sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı

- Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı



MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus'tan Mersin'e seyreden kamyonette yolcu olarak bulunan Ahmet Kırıcı, bulunduğu aracın yolcu otobüsü ile çarpışması sonucu bulunduğu yerde sıkıştı. Ayağından yaralanan Kırıcı, olay yerine giden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tarsus-Pozantı otoban yolunda meydana gelen bir başka kazada ise Fatma Yıldırım adlı kadın araç içerisinde sıkıştı. Gülek tüneli yakınlarındaki kaza yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, sıkışan kadını uzun uğraşlar sonucu kurtarabildi. Belinden aldığı darbe ile yaralanan Yıldırım, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(HSK-ÖZ-Y)



28.07.2017 18:07:57 TSI

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