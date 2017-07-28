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İzmit Belediyesi mehtap turunda



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi çalışanları mehtap turuna çıktı.

Belediyenin 'Biriz' ekibi tarafından organize edilen mehtap turu 950 kişinin katılımıyla iki gece üst üste yapıldı. Belediye çalışanları arasındaki dostluk ve dayanışmayı geliştirmeyi amaçlayan mehtap turuna Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev'de katıldı. Çalışanların aileleriyle birlikte katıldığı mehtap turu kapsamında İzmit Körfezi baştan sona gezildi. Yaklaşık 3 saat süren turdan belediye çalışanları oldukça memnun kaldıklarını ifade ederek, "Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a ve emeği geçenlere böyle bir organizasyon gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ederiz" dediler.

(RŞ-Y)



28.07.2017 18:08:13 TSI

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