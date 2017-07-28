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Hayırsever doktor Milas'ta toprağa verildi

- Doktor Mete Ersoy Milas'ta son yolculuğuna uğurlandı

- Vasiyeti üzerine çok sevdiği Milas'ta toprağa verildi



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde eğitim ve sağlık alanında kazandırdığı eserlerle tüm Milaslıların gönlünde taht kuran, hayırsever Doktor Mete Ersoy, kendi yaptırdığı okulun bahçesinde düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlandı. Törene katılan eşi, kızı, kız kardeşi ve yakınları uzun süre gözyaşlarını tutamadılar.

Doktor Mete Ersoy Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Mat ve Faik Karagöz, CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, eski dönem Muğla Milletvekilleri Fevzi Topuz ve İrfettin Akar, siyasi parti, STK temsilcileri, muhtarlar, ailesi ve merhumun adını taşıyan okullar başta olmak üzere ilçe genelindeki okullarda görev yapan personel katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende merhum Dr. Mete Ersoy'un başarılarla dolu hayatı ve başta Milas olmak üzere birçok kentte yaptığı eserler aktarıldı.

Törende konuşma yapan Milas Kaymakamı Eren Arslan ise, merhum Mete Ersoy ile tanışmadığını ancak birkaç kez telefonda konuştuğunu belirterek; "O konuşmalarda gerçek bir vatansever olduğunu, bu ülkeyi ne kadar sevdiği duygusu bana geçmiştir. Bu memleketin çocuklarını ne kadar sevdiğini, onarın aydınlık geleceği için daha fazlasının yapılması gerektiği düşüncesinden aldığım mesaj onun gerçekten mükemmel bir insan olduğudur. Aslında sözleşmiştik. İstanbul'da ve Milas'ta kendisiyle görüşecektik ancak nasip olmadı. Bundan sonra bizler, bıraktığı bu eserlere sahip çıkma, onlara yenilerini ekleme adına görevimiz dışında özel olarak da ben takipçisi olacağımı ifade etmek istiyorum. İnsanlar doğar, büyür, gelişir, iş sahibi olur, makam-mevki sahibi olurlar ancak ilahi adalet ve inancımız gereği bu dünyada edinilen her şey gelip geçicidir. Bu dünyada kalıcı olan ise hayırlı işler yapmak, güzel eserler ortaya koymak ve insanlar için hayırlı işlere vesile olmaktır. Merhum Dr. Mete Ersoy gerçekten bir vatansever, bir eğitim sevdalısı olarak ilçemize büyük eserler bırakmış ve şimdi ebedi hayata intikal etmiştir. Eminim bütün Milaslı hemşehrileri olarak bizler ömrümüz oldukça saygıyla, hürmetle ve hayır dualarımızla yad edeceğiz. Bu ilçede merhumun yaptırdığı eğitim kurumlarında yetişen binlerce genç, ülkenin kalkınmasında, merhumun hayal ettiği güzel ülkenin inşasında önemli roller üstleneceklerdir" dedi.



Eğitim gönüllüsü hayırsever Dr. Mete Ersoy için kendi adına yapılan okulda düzenlenen törenin ardından bu kez sevenleri, Ulu Cami'ye koştu. Merhumun naaşı, cenaze namazı için Ulu Cami'ye getirilirken, sabahki törene kent dışındaki bir program nedeniyle katılamayan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ile Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer'in yanı sıra, okuldaki törene katılamayan kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Merhum Dr. Mete Ersoy'un kızı ve eşi, Ulu Cami avlusunda cenaze namazı kılınmadan hemen önce, tabutun başına gelerek hem gözyaşı döktüler, hem de merhum için dua ettiler. Cenaze Namazı için cami avlusunda toplanan kalabalık, merhumun eşi Günseli Ersoy'a ve kızına başsağlığı dileyerek, taziyelerini bildirdiler.

İstanbul'da vefat eden Dr. Mete Ersoy'un naaşı vasiyeti üzerine, Milas'a getirildi. Ulu Cami'de Cuma namazının ardından kılınan Cenaze Namazı sonrasında Milas Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

(ÇP-MB-Y)



28.07.2017 18:11:19 TSI

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