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Bisiklet yoluna park eden araçlar çekiliyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit'te bisiklet yoluna park eden araçlar çekici yardımıyla kaldırılıyor.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, araç sürücülerini bisiklet yoluna, kaldırımlara, yaya ve engelli geçiş yerlerine park etmemeleri konusunda uyararak, "Yaptığımız uyarılara rağmen bazı sürücüler araçlarını yasak yerlere park ediyorlar. Bizler de bu araçları çekiçiyle kaldırıp sahipleri hakkında cezai işlem yapmak zorunda kalıyoruz" dediler.

İzmit'te bir hafta içinde başta bisiklet yolları olmak üzere yasak yerlere park eden 63 araç çekçiyle kaldırılıp sahipleri hakkında kabahatler kanunu gereğince işlem yapıldığı açıklandı.

(RŞ-Y)



28.07.2017 18:12:30 TSI

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