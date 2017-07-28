Başkan Yardımcısı Avcıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyon ekibi ile bir araya geldi
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Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Koordinatörü Selin Uğur, Hüsamettin Keskin ve ekibi, Bilecik İl Kültür Müdür Vekili Mehmet Kocabıçak ile bir araya geldi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Koordinatörü Selin Uğur, Hüsamettin Keskin ve ekibi Türkiye genelinde 6 il kapsamında yapılacak olan saha araştırmaları ve mevcut turizm potansiyelini ortaya koyma ve bu hedef doğrultusunda eylem planları oluşturma çalışmaları kapsamında belirlenen yerlerden birisi olan Bilecik ve ilçelerini gezerek incelemelerde bulundu. Bir haftadır Bozüyük'te incelemelerini sürdüren ekip ilçeyi karış karış gezerek ilçede ne tip turistik yerler olduğunu belirlemeye çalıştı. Bu bağlamda şehitlikleri, yaylaları, Atatürk Köşkü'nü gezen ekip Bozüyük'ün tarihi ve doğal güzelliklerine şahit olarak yaylalar için İsviçre'nin Alp Dağları benzetmesinde bulundu. Toplantıda; yapılan tüm bu çalışmalar hakkında bilgi verilerek Bozüyük'ün mevcut turizm potansiyelinin kullanılması ve Bakanlık ile birlikte yerel yönetim iş birlikteliği ve Bozüyük'ün sahip olduğu doğa turizmi potansiyeli görüşüldü. Toplantıda ilk olarak Bozüyük Şehir Müzesi ile ilgili görüşlerini Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu'na ileterek Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür eden Bakanlık koordinatörü Selin Uğur, "Gerçekleştirilen çalışma son derece profesyonel ve ülke genelindeki şehir müzeleri arasında en iyiler arasında. Böylesine emek verilen bu çalışma için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı ve ekibini tebrik ediyoruz" dedi.
Toplantıda ayrıca agro turizm, gastronomi turizm ve doğa turları çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda bölgenin sahip olduğu değerler üzerine konuşularak, Bakanlık ve yerel yönetim arasındaki iş birliğinin son derece güzel ve başarılı işler ortaya koyacağı belirtildi. Bakanlık ekibi destinasyon çalışmaları süresince Bozüyük'te geçirdikleri süreçten son derece memnun kaldıklarını belirtirken toplantı sonunda Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu Bakanlık Koordinatörü Selin Uğur'a ve Hüsamettin Keskin'e Metristepe Anıtı plaketi hediye etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bozüyük Belediyesi iş birliği sonucunda sanayi ve lojistikte Türkiye'de en önemli yerlerden biri arasında yer alan Bozüyük turizmde de hak ettiği yeri alacak.
(FSİ-Y)
28.07.2017 18:22:53 TSI
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