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Bozbey: "Ayvaköy'ü turizm alanı haline getirebiliriz"

28 Temmuz 2017 Cuma, 18:21
Bozbey: "Ayvaköy'ü turizm alanı haline getirebiliriz"
Bozbey: "Ayvaköy'ü turizm alanı haline getirebiliriz"

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Burada" karavanıyla makamını mahallelere taşımaya devam ediyor.
Karavanın bu haftaki durağı Ayvaköy oldu. Başkan Bozbey burada ilk olarak mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Daha sonra karavandaki makamında Ayvaköy Muhtarı Nuri Ceylan'ı ağırlayan Başkan Bozbey, Ayvaköy'ün özel bir bölge olduğunu vurguladı. Ayvaini Mağarası'nın köye değer kattığını belirten Bozbey, "Buraya gelen vatandaşlar, arazi koşullarından dolayı mağaraya gitmekte zorluk çekiyor. Nilüfer Belediyesi olarak bu konuda bir proje hazırlamıştık. Ancak dağcıların bu projeyi yanlış bulmasından dolayı askıya aldık. Mağaraya bir çıkış yapılması gerekiyor. Bu konuda hem Turizm İl Müdürlüğü, hem kamudaki ilgili müdürlüklere hem de bize görev düşüyor. El birliğiyle Ayvaini Mağarası'nı bu bölgenin en kapsamlı turizm alanına dönüştürmek mümkün. Bu konuda hep beraber projelerimizi yönlendirmemiz gerekiyor" dedi.
Ayvaköy için ekolojik köy projesinin de olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, Ayvaköy'ü tarım ve turizmi içine alan merkez haline getirmek istediklerini sözlerine ekledi.
Nilüfer Belediyesi'nin hizmetlerinden son derece memnun olduklarını kaydeden Ayvaköy Muhtarı Nuri Ceylan da, çalışmalarından dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. Gün boyu çalışmalarını burada sürdüren Mustafa Bozbey, kendisinden randevu talep eden vatandaşları da karavandaki makamında kabul ederken, mahallede bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
(MŞ)

28.07.2017 18:23:21 TSI
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