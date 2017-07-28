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Gaziantepin şanslıları, çikolata yapımının inceliklerini öğrendi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Murat Ulus

GAZİANTEP (İHA) - Bir temizlik firması tarafından seçilen 25 kişi, Kızkanılanlar Kulübünün Gaziantep'te gerçekleştirdiği etkinlikte çikolata yapmanın inceliklerini öğrendi.

Özel bir temizlik deterjanının facebook ve Instagram sayfalarında, ürünün kıskandıran kokusunun hissettirdiklerini en iyi anlatanlar arasından seçilen 25 katılımcı birer arkadaşları ile birlikte Gaziantep'te düzenlenen Çikolata Atölyesine katılma fırsatı buldu. Ünlü şef Semen Öner'den çikolata yapmanın inceliklerini öğrenen Kıskanılanlar Kulübü üyeleri herkesi kıskandıracak keyifli bir gün geçirdi. Etkinliğe sosyal medya aracılığı ile başvuran Tüketici Pelin Ural, "İnstagram'dan da Facebook'tan takip ediyordum oradan duydum. Daha önce İstanbul'a gitmişlerdi. Şimdi buraya geldiler gördüm katılayım dedim. Instagram'da gördüm paylaşımlarının altına yorum yaptım öyle katıldım. Şu anda çikolata hakkında bilgi sahibi olduk evde nasıl yapabileceğimizi öğrendik. Çok güzel geçiyor herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Gazianteplilerin yanında olduğunu belirten Ünlü şef Semen Öner ise, "Bugün biz dört çeşit çikolata yapıyoruz. Bunlar arasın da fıstıklı çikolata da yaptık. Tabi ki Antep'e gelmişken ondan vazgeçemezdik. Hepsi birbirinden lezzetli oldu" diye konuştu.

Kıskanacaklar teması kapsamında kurulan Kıskanılanlar Kulübü etkinliklerinin önümüzdeki günlerde farklı şehirlerde, farklı temalarda devam edileceği bildirildi.

(MU-SD-Y)



28.07.2017 18:25:40 TSI

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