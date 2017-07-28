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Elazığ TSO Kovancılar temsilciliği açıldı



(Fotoğraflı)



Şemsettin Aydoğdu

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Kovancılar İlçe Temsilciliği törenle açıldı.

Kovancılar, Karakoçan, Arıcak, Alacakaya ve Palu ilçelerinin kendine özgü potansiyellerinin olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Beş ilçemizin bulunduğu bu bölge, maden, mermer yatakları, tarım, hayvancılık potansiyeli, turizm anlamında çok önemli değerleri ile dikkat çekmektedir. Bu potansiyellerin ekonomiye, istihdama ve yatırıma dönüşmesi noktasında öncelikle bürokratik engellerin kaldırılması yada azaltılması önem taşıyor. Elazığ TSO Temsilciliği bu anlamda hizmetin üyenin ayağına getirilmesi noktasında önemli bir hizmet olmuştur" dedi.

Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişme ve kalkınması noktasına yoğun bir gayret ve çalışma içerisinde olduklarını dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ve Metin Bulut, Elazığ'ın her yöresinin kalkınması ve gelişmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Elazığ TSO'nun 1920 yılında kurulduğunu aktaran Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Odamız tarafından 1948 yılında ticari faaliyetler ve üye sayıları dikkate alınarak Palu ve Maden ilçelerinde birer Ajanslık kurulmuştur. 1952 yılında dönemin Yüksek Ticaret Bakanlığının ilgili kanun maddesine istinaden Ajanslık için yeterli sayı olmadığından Elazığ TSO'nun Palu ve Maden Ajanslıkları yasa gereği kapatılmıştır. Dolayısı ile bugün 98 yıllık hizmet dönemi içerisinde ilk temsilcilik Kovancılar ilçemizde açılmaktadır. Kovancılar ilçemiz jeopolitik konumu itibarı ile Palu, Alacakaya, Arıcak ve Karakoçan'ın merkezi durumundadır" diye konuştu.

Elazığ TSO'nun ilçeler bazındaki toplam üye sayısının 650 olduğunu vurgulayan Başkan Alan, "İlçelerdeki 650 üyemizin 454'dü bu bölge bulunan ilçelerimizde yer almaktadır. Dolayısı ile ilimizin doğu yakasındaki bu ilçelerimiz en fazla üyemizin bulunduğu bölgedir. Bu nedenle Kovancılar ilçemizde odamızın bir Temsilciliğinin açılması bu bölgelerdeki üyelerimizin ortalama 100 kilometre yol gelmesini engelleyecektir. Kovancılar ilçemiz de bu bölgenin merkezi konumunda olduğu için, tüm ilçelerin rahatlıkla ulaşabileceği bir konuma sahiptir. Temsilciliğimizin yer seçiminde bölgesel konumun tek ve belirleyici etken olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Açılışa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Metin Bulut, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ve davetliler katıldı.

(ŞA-CK-ÖZ-Y)



28.07.2017 18:28:02 TSI

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