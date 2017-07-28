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Vali Balkanlıoğlu'ndan, Başkan Dişli'ye iadeyi ziyaret



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SAKARYA (İHA) - Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Sakarya'ya atanan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'ye iadeyi ziyarette bulundu.

Sakarya iline atanmaktan büyük onur duyduğunu kaydeden Vali İrfan Balkanlıoğlu, kurum ve kuruluşlar arasındaki uyumun önemine dikkat çekerek, "Sakarya çok stratejik bir konumda olan şehrimiz. Böyle önemli bir konuma sahip olan Sakarya'nın daha ileri noktalara gelebilmesi için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli ise, Sakarya'ya yeni atanan Vali İrfan Balkanlıoğlu'nun Sakarya'daki görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Sayın Valimizin kısa sürede şehri tanıdığını görüyoruz. İlimizde de güzel çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Kendisine şimdiden başarılar diliyoruz" diye konuştu.

(BCT-Y)



28.07.2017 18:34:35 TSI

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