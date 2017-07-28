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Kartepe'de üst yapı çalışmaları hız kazandı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi bağlı asfalt ekipleri sıcak yaz günlerinde bozulan satıhlarda üst yapı iyileştirme çalışmalarına hız verdi. Asfalt yama düzenlemeleri ile yolları iyileştiren ekipler ilçe genelinde belirlenen program dahilinde çalışmalarını ana arter güzergahlarda devam ettiriyor.

Kartepe genelinde ana arter bağlantılı yollar üzerinde tespit edilen bozuk satıhlar asfalt yama ile onarılıyor. Asfalt yama çalışmaları Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından ring halinde kendi ekip ve ekipmanı ile yolları iyileştirmeye devam ediyor. İlçe halkına rahat bir ulaşım imkanı sunmak için ilçe genelindeki çalışmalarını Dumlupınar, Eşme, Acısu ve Uzunbey Mahallelerinde tamamladı. Ekipler belirlenen iş programı çerçevesinde Ertuğrul Gazi Mahallesi yollarını da mercek altına aldı. Kartepe Belediyesi Asfalt Yama Ekipleri belirlenen program dahilinde başta ana arter yollar olmak üzere bağlantılı ara yollarda asfalt yama çalışmalarında özellikle araç ve yaya güvenliğini sağlayan güzergahlara öncelik veriyor. Asfalt yama ekipleri otobüs güzergahları, ana arter bağlantı yolları ve kabristanlar çevresinde alt yapı geçişi ve kullanımdan dolayı bozulan satıhları günde ortalama 75 ton sıcak asfalt yama ile onarıyor.

(RŞ-RFK-Y)



28.07.2017 18:36:21 TSI

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