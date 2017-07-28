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Aydın ASKİ'den Pamukören açıklaması



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

ASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Kuyucak ilçesi Pamukören Mahallesi'nde bulunan iki adet isale hattının 3 yıldır tüm bakım ve onarımlarını ASKİ Genel Müdürlüğü olarak itina ile rutin olarak yürütmekteyiz. Paslı ve çürümüş boruların nerden çıktığı konusu da habere konu edilmiştir. Pamukören 'de yürüttüğümüz içmesuyu çalışmaları çerçevesinde mevcut içmesuyu depolarının bakımı, yenilenmesi ve temizlenmesi de yer almaktadır. Bu program dâhilinde yürütülen tespit çalışmaları neticesinde depoda bulunan tüm iç aksamların ve içmesuyu sağlayan boruların özellikle iç kısımlarının tamamen çürümüş ve paslı bir vaziyette olduğu görülmüştür. Vakit kaybetmeden çalışma gerçekleştirilmiş ve tüm depolar titizlikle yenilenmiş ve temizlenmiştir. Tüm iç ve dış aksamlar ile borular insan sağlığına uygun olarak modernize edilmiştir. Öte yandan doğaya ve çevreye saygılı bir kurum olarak ASKİ Genel Müdürlüğü'nün bu konuda yatırımları tüm kamuoyunun malumudur. Dolayısı ile iddia edildiği gibi atıksu arıtma tesisinin çalışmadığı ve kirli suyun Menderes Nehrine deşarj edildiği iddiası gerçek dışıdır. Pamukören 'de yer alan tesisimiz doğal arıtma sistemi ile çalışan bir tesis olup çalışır vaziyettedir" denildi.

(MB-Y)



28.07.2017 18:44:28 TSI

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