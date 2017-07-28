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Motosiklet hırsızı 4 kişi tutuklandı

28 Temmuz 2017 Cuma, 18:44
Motosiklet hırsızı 4 kişi tutuklandı
Motosiklet hırsızı 4 kişi tutuklandı

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'da adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu'da farklı tarihlerde gerçekleştirilen motosiklet hırsızlıklarına karşı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda motosikletlerin çalındığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler T.A., S.A., İ.B., Ü.G., M.B isimli şahısları Düzce'de yaptığı operasyonla gözaltına aldı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan T.A., İ.B., Ü.G., M.B çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Hırsızlık şüphelisi S.A. ise serbest bırakıldı.
(FC-Y)

28.07.2017 18:46:14 TSI
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