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İdil Biret, 29 Temmuz'da Kuşadalılarla buluşacak



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası, bir kez daha dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'i ağırlayacak. Kuşadası Belediyesi'nin davetlisi olarak ilçeye gelecek olan ünlü piyanist, 29 Temmuz'da Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte ücretsiz bir konser verecek.

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen bir konserle geçtiğimiz yıl ilçeye gelen ve büyük bir ilgi ile karşılaşan dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, bir kez daha Kuşadalı sanatseverlerle buluşacak. 29 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'da Ada Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan konserde, Biret'e Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası eşlik edecek. Müzikseverlerin büyük bir heyecanla beklediği konserde Biret, Wolfgang Amadeus Mozart'ın eseri Mi Majör Piyano Konçertosu No: 9'u seslendirirken Şef Hakkı Öztürk yönetimindeki Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ise Mozart, Schumann, Keisler ve Vivaldi'nin eserlerini seslendirecek.

(ZH-MB-Y)



28.07.2017 18:55:42 TSI

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