YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Besni'de 472 konutun kurası çekildi

Besni'de 472 konutun kurası çekildi



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adıyaman'ın Besni İlçesinde inşaatı tamamlanma aşamasında olan 472 konutun hak sahiplerinin kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projedeki 472 konuta 63'ü engelli olmak üzere toplam 690 başvuru yapıldı. 2+1 planında inşa edilen konutlar peşinatsız 100 - 130 TL arası taksitlerle ve 270 ay vadeli satışa sunuldu. Mahalle konseptli projede, yerleşim alanı, 24 derslikli ilköğretim okulu, sosyal tesisi, dükkanları, camisi, meydanı, parkları, peyzajıyla nitelikli sosyal çevre imkanı sunan, aynı zamanda kente değer katacak yeni bir yaşam merkezine dönüşüyor.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan kura çekim töreninde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı, "2011 yılında sosyal yardımların tek elde toplanması için, sosyal yardımlar bir elde daha hızlı hizmet versin diye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız kuruldu. Kurucu bakanımız Fatma Şahin'in konutların yapılmasında onun çok büyük emeği var. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyor, sayılarımızı sunuyoruz. Sosyal yardım anlamında yaşlıya, engelliye, asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz. Barınma yardımları da bunlardan bir tanesidir. 2009 yılında Toplu Konut İdaresi ile yapılan anlaşma üzerine, yoksul ailelerimize konut yardımı yapılması başlanmış, bugüne kadar 33 bin 337 konut projeye alınmış, bugüne kadar 31 bin 340 konut ailelere teslim edilmiş, 1997 konutun inşası devam etmektedir. Bunların toplam maliyeti de 1.6 milyar lira olarak tespit edilmiştir. Besni'de 472 konutun kura çekim törenine başlayacağız. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ailelerimize mutlu ve huzurlu bir şekilde oturmalarını diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise TOKİ'nin Adıyaman'a yaptığı evleri eleştirerek, "Besni'deki TOKİ konutlarını gezmedim ama Adıyaman'da yapılan konutlar normalin altında biraz da fazla küçük. Burada hayrı yapıyorsak tam yapmalıyız. 1 oda 1 salon yerine, 2 oda 1 salon olsa daha iyi olur. Ama yinede orada burada kiracı olmaktan, bir kaç aile bir arada oturmaktan çok daha iyidir. Cenabı Allah huzur ve sağlıkla oturmayı nasip etsin" dedi.

AK Parti dönemi boyunca Besni ilçesine yapılan yatırımların önemine vurgu yapan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, "Biz o günlerde ihmal edilen, ötekileştirilen, adam yerine konulmayan bu millete hizmetkarlık vardır diyen bir inanca sahip insanlarız. Bugün AK Parti iktidarının yaptığı bu güzel çalışmalar, AK Parti'ye olan bu teveccüh devam ediyorsa, sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olduğumuz içindir. Bu hizmetin milletimize, memleketimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Eğer bu kurada çıkmayanlar olursa aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Yardımcısı, İlçe Başkanımız ve Kaymakam beyle de görüştük. Hiç endişe etmeyin, Daha güzel hizmetler ve evlerle inşallah buluşacaksınız. Bu hizmetler hayırlı uğurlu olsun. Evlerinizde güle güle oturun" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti'nin 15 yıldan beri yaptığı hizmetlere herkesin şahit olduğunu söyleyerek, "Sen ben farkı olmasın, zengin fakir farkı olmasın, herkesin mutlu bir yuvası olsun, bir çatısı altında sevginin saygının, evlatlarıyla güzel günlerin şahitliği ve huzur olsun istiyoruz. Onun için buradayız. İsmimizin yanında ne yazarsa yazsın, ne olursak olalım, bu işin mimarının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu fırsatlar olduğu zaman, fırsat eşitliği verildiği zaman, bu ekibin nasıl güzel çalışmalar yapabildiğine de 15 yıldan beri siz şahitsiniz. Yola çıkarken söylediğimiz, o kimsesizlerin kimi olmak, sessiz yığınların sesi olmak, önce insan diye çıktığımız yolda, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette önce insanlık dedik. 15 yıl boyunca da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük emek ve gayretle yolumuza devam ettik. Besni'de kurasını çekeceğimiz 472 konutun sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum, güzel oturun ve mutlu olun" şeklinde konuştu. Türkiye'de yapılan toplam 60 bin adet sosyal konut yardımının 60'ta birini Besni'nin aldığını söyleyen Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Türkiye 81 vilayet. Besni vilayetlerin de ötesinde bir konut desteği almış. Fatma Hanım bölgenin, Gaziantep'in ve Besni'nin bakanlığını da en iyi şekilde yaptı, bu bölgeye sahip çıktı. Fatma hanımın başlatmış olduğu, 23 ve 24. Dönem Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın takip ettiği Besni'de yapılan bu 472 konutun kurasını çekeceğiz. Burada gördüğümüz ailelerden 472'si bundan sonra apartman hayatında yaşayacak. Ama diğer 300 kişi buradan buruk ayrılacak. Arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi onların da boyunlarını bükmememiz lazım. İnşallah bundan sonra yapılacak çalışmalarla inşallah bu kardeşlerimiz yeni proje ile ev sahibi olurlar" dedi.

Son olarak konuşan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ise, konut yapımında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ettiğini belirterek kurada ismi çıkan ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kura çekim törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, belde belediye başkanları ve hak sahipleri katıldı.

(RK-SD-Y)



28.07.2017 19:13:48 TSI

NNNN

