YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Yunanistan'dan Denizli'ye geldi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Yunanistan'dan Denizli'ye geldi

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye Çardak Havaalanında yoğun karşılama



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - 5. dönem Ekonomi Bakanlığı görevine getirilen Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci memleketi Denizli'de yine büyük sevgi ile karşılandı. Çardak Havaalanına giden partililer uzun kuyruk oluşturarak Bakan Zeybekci'yi tebrik etti. Bir dizi incelemeler ve ziyaretler için hafta sonunu Denizli'de geçirecek olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Yunanistan temaslarının ardından memleketi Denizli'ye geldi. Partililerin ve Denizli protokolünün karşıladığı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çardak Havaalanında tebrikleri kabul etti. Bakan Zeybekci'nin, cumartesi günü il koordinasyon toplantısı ve pazar günü ise partisinin il istişare toplantısına katılması bekleniyor.

(İHA-DK-Y)



28.07.2017 19:52:33 TSI

NNNN

