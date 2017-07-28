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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Yunanistan'dan Denizli'ye geldi

28 Temmuz 2017 Cuma, 19:50
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Yunanistan'dan Denizli'ye geldi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Yunanistan'dan Denizli'ye geldi
- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye Çardak Havaalanında yoğun karşılama

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - 5. dönem Ekonomi Bakanlığı görevine getirilen Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci memleketi Denizli'de yine büyük sevgi ile karşılandı. Çardak Havaalanına giden partililer uzun kuyruk oluşturarak Bakan Zeybekci'yi tebrik etti. Bir dizi incelemeler ve ziyaretler için hafta sonunu Denizli'de geçirecek olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Yunanistan temaslarının ardından memleketi Denizli'ye geldi. Partililerin ve Denizli protokolünün karşıladığı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çardak Havaalanında tebrikleri kabul etti. Bakan Zeybekci'nin, cumartesi günü il koordinasyon toplantısı ve pazar günü ise partisinin il istişare toplantısına katılması bekleniyor.
(İHA-DK-Y)

28.07.2017 19:52:33 TSI
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