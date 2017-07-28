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Sağlık Bilimleri Enstitüsü hızlı gelişimini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için yüksek lisans ve doktora başvuruları, 31 Temmuz-11 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuruları online olarak kabul edecek Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde; Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ile ortak yürütülecek Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı doktora başvurularını kabul edecek. Enstitüye; Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim, Hemşirelik, Hemşirelik Esasları ile Anatomi Anabilim Dallarında ise yüksek lisans başvuruları yapılabilecek.

Toplam 42 kontenjanın ayrıldığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, multidisipliner alanlarla işbirliği içerisinde çağın sağlık alanındaki lisansüstü eğitim ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap veriyor. Nitelikli ve donanımlı akademi kadrosu ve başarılı bilimsel çalışmalarıyla akademik faaliyetlerini sürdüren Enstitü, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bekliyor.

(AY)



28.07.2017 20:23:24 TSI

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