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El Zahra Üniversitesi Rektöründen Düzce Üniversitesi'ne ziyaret



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Türkiye'de düzenlenen İslam Ülkeleri Rektörler Forumu'na katılmak üzere ülkemizde bulunan İran'ın El Zahra Üniversitesi Rektörü Mahnas Mollanazari ile aynı üniversitenin Yönetim ve Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Periçehr Hanaçi Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, konuklarıyla ilk olarak Rektörlük Makamında görüştü. El Zahra Üniversitesi Rektörü'nü Düzce Üniversitesi'nde konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile geren Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi'nin eğitim-öğretim faaliyetleri, yürüttüğü bilimsel projeleri ve bölgesel kalkınmaya olan katkılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette; iki üniversite arasındaki akademik, sosyal, kültürel ve bilimsel işbirliği imkanları da konuşuldu. Konuk Rektör Mahnas Mollanazari, Düzce Üniversitesi'nin kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederek iki üniversite arasında akademik işbirlikleri geliştirmek istediklerini ifade etti.

Rektörlük programının ardından konuk misafirler, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) ile Düzce Teknopark'ı ziyaret etti. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ali Ertuğrul'un eşlik ettiği ziyarette; DÜBİT'in, Düzce Üniversitesi'nin yanı sıra sanayi, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları analiz ve ölçüm taleplerini başarıyla yerine getirdiği ifade edildi.

Konuk heyet, Düzce Teknopark'ta da incelemelerde bulundu. Ziyarette; Düzce Teknopark'ın katma değerli Ar-Ge çalışmaları ile üniversite-sanayi işbirliğini sağlayan, rekabet avantajı oluşturulmasına katkıda bulunan ve teknolojik bilgi üreten bir merkez olduğu vurgulandı.

(AY)



28.07.2017 20:23:34 TSI

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