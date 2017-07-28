ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

El Zahra Üniversitesi Rektöründen Düzce Üniversitesi'ne ziyaret

28 Temmuz 2017 Cuma, 20:21
El Zahra Üniversitesi Rektöründen Düzce Üniversitesi'ne ziyaret
El Zahra Üniversitesi Rektöründen Düzce Üniversitesi'ne ziyaret

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Türkiye'de düzenlenen İslam Ülkeleri Rektörler Forumu'na katılmak üzere ülkemizde bulunan İran'ın El Zahra Üniversitesi Rektörü Mahnas Mollanazari ile aynı üniversitenin Yönetim ve Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Periçehr Hanaçi Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, konuklarıyla ilk olarak Rektörlük Makamında görüştü. El Zahra Üniversitesi Rektörü'nü Düzce Üniversitesi'nde konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile geren Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi'nin eğitim-öğretim faaliyetleri, yürüttüğü bilimsel projeleri ve bölgesel kalkınmaya olan katkılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette; iki üniversite arasındaki akademik, sosyal, kültürel ve bilimsel işbirliği imkanları da konuşuldu. Konuk Rektör Mahnas Mollanazari, Düzce Üniversitesi'nin kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederek iki üniversite arasında akademik işbirlikleri geliştirmek istediklerini ifade etti.
Rektörlük programının ardından konuk misafirler, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) ile Düzce Teknopark'ı ziyaret etti. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ali Ertuğrul'un eşlik ettiği ziyarette; DÜBİT'in, Düzce Üniversitesi'nin yanı sıra sanayi, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları analiz ve ölçüm taleplerini başarıyla yerine getirdiği ifade edildi.
Konuk heyet, Düzce Teknopark'ta da incelemelerde bulundu. Ziyarette; Düzce Teknopark'ın katma değerli Ar-Ge çalışmaları ile üniversite-sanayi işbirliğini sağlayan, rekabet avantajı oluşturulmasına katkıda bulunan ve teknolojik bilgi üreten bir merkez olduğu vurgulandı.
(AY)

28.07.2017 20:23:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Uyumlu bir eğitim imkanı sunuyor
YEREL

UYUMLU BİR EĞİTİM İMKANI SUNUYOR
Erlere madde bağımlılığı eğitimi
YEREL

ERLERE MADDE BAĞIMLILIĞI EĞİTİMİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü hızlı gelişimini sürdürüyor
YEREL

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HIZLI GELİŞİMİNİ SÜRDÜRÜYOR
Offroad ile Konuralp tanıtım atağı
YEREL

OFFROAD İLE KONURALP TANITIM ATAĞI
Trekking yolunda asfaltlama yapıldı
YEREL

TREKKİNG YOLUNDA ASFALTLAMA YAPILDI
Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadelede yeni dönem
YEREL

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ İLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM
D-100 karayolunda kaza 2 yaralı
YEREL

D-100 KARAYOLUNDA KAZA 2 YARALI
Fizik Tedavi Merkezi taşınıyor
YEREL

FİZİK TEDAVİ MERKEZİ TAŞINIYOR
Çetin Aydoğan Caddesi yenileniyor
YEREL

ÇETİN AYDOĞAN CADDESİ YENİLENİYOR
Dolu korkusu otoparkı doldurdu
YEREL

DOLU KORKUSU OTOPARKI DOLDURDU
Düzce Belediyesi 10 adet S plaka ihaleye çıkıyor
YEREL

DÜZCE BELEDİYESİ 10 ADET S PLAKA İHALEYE ÇIKIYOR
Teknopark görev dağılımı yaptı
YEREL

TEKNOPARK GÖREV DAĞILIMI YAPTI
Fuarda Düzce'nin kusursuz kafesi ilgi çekti
YEREL

FUARDA DÜZCE'NİN KUSURSUZ KAFESİ İLGİ ÇEKTİ
Başkan Yemenici, 15 Temmuz Parkını inceledi
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ, 15 TEMMUZ PARKINI İNCELEDİ
Sağlık hizmetlerine kazandırılacak
YEREL

SAĞLIK HİZMETLERİNE KAZANDIRILACAK
Darülaceze heyeti Düzce'de
YEREL

DARÜLACEZE HEYETİ DÜZCE'DE
Rektör Çakar, İslam Ülkeleri Rektörler Forumuna katıldı
YEREL

REKTÖR ÇAKAR, İSLAM ÜLKELERİ REKTÖRLER FORUMUNA KATILDI
üzce Belediyesi TOKİ konutlarını satışını yapılıyor
YEREL

ÜZCE BELEDİYESİ TOKİ KONUTLARINI SATIŞINI YAPILIYOR
Düzce Belediyesi sünnet yaptıracak
YEREL

DÜZCE BELEDİYESİ SÜNNET YAPTIRACAK
Girişimcilik anabilim dalı ilk yüksek lisans mezununu verdi
YEREL

GİRİŞİMCİLİK ANABİLİM DALI İLK YÜKSEK LİSANS MEZUNUNU VERDİ