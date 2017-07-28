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Erlere madde bağımlılığı eğitimi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Düzce İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın iş birliği ile askerlik görevini yapan erlere yönelik "Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma" konusunda eğitim düzenlendi.

Düzce Valiliği'nin uyuşturucu ile mücadele eylem planı kapsamında tüm kurumlar uyuşturucu kullanımın azaltılması, tamamen bitirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla adli mücadeleye devam ederken, diğer kurumlar ise eğitimler düzenleyerek gençlerin uyuşturucudan uzak durması için çalışma yapıyorlar.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliği ile vatani görevini yapmakta olan erlere yönelik "Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma" konularında eğitim düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı Konferans salonunda yapılan eğitime 55 er katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli Öğretmen Ayşe Karakanat tarafından verilen eğitim kapsamında erlere uyuşturucunun zararları, korunma yolları ve adli boyutları anlatıldı.

(AY)



28.07.2017 20:23:44 TSI

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