KUDAKA personeli, işaret dili eğitimi aldı
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ERZURUM (İHA) - Hizmet içi eğitimler kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) personeline yönelik temel işaret dili eğitimi düzenlendi.
Halıcıoğlu İşitme Engelliler Ortaokulu Müdürü ve Türkiye'nin ilk Türk işaret dili sözlüğünü hazırlayan İbrahim Demirdöğen tarafından verilen eğitim, Ajans personelinin işitme engelli kişilerle sağlıklı ve hızlı iletişim kurma becerisi kazanması amacıyla hazırlandı.
(AA-AA-Y)
28.07.2017 20:58:11 TSI
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