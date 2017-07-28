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KUDAKA personeli, işaret dili eğitimi aldı

28 Temmuz 2017 Cuma, 20:56
KUDAKA personeli, işaret dili eğitimi aldı
KUDAKA personeli, işaret dili eğitimi aldı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Hizmet içi eğitimler kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) personeline yönelik temel işaret dili eğitimi düzenlendi.
Halıcıoğlu İşitme Engelliler Ortaokulu Müdürü ve Türkiye'nin ilk Türk işaret dili sözlüğünü hazırlayan İbrahim Demirdöğen tarafından verilen eğitim, Ajans personelinin işitme engelli kişilerle sağlıklı ve hızlı iletişim kurma becerisi kazanması amacıyla hazırlandı.
(AA-AA-Y)

28.07.2017 20:58:11 TSI
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