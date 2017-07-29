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Hakkari'ye gelen gençlerin ziyaretleri sürüyor



(Fotoğraflı)



Mimar Kaya

HAKKARİ (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen "Damla Projesi" kapsamında Hakkari'ye gelen biri yabancı uyruklu 20 üniversite öğrencisinin ziyaretleri sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Damla Projesi; dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın ülkemizin ve dünyanın farklı köşelerinden gelen gençler; insanlığın ihtiyacı olan merhameti ve iyiliği yaymak için geldikleri Hakkari'de ziyaretlerine devam ediyor. Türkiye'nin farklı üniversitelerinde okuyan biri yabancı uyruklu 20 genç, önceki gün kent merkezine bağlı Durankaya beldesinde dezavantajlı ailelerle bir araya geldikten sonra çocuklarla da oyunlar oynamışlardı. Hakkari'deki ziyaretlerini sürdüren gençler, Hakkari Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanlığı, camiler, kilim atölyeleri ve Hakkari Devlet Hastanesini ziyaret ederek, hastanenin çocuk bekleme salonuna resimler yaptılar.

(FT-MSA-Y)



29.07.2017 08:34:39 TSI

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