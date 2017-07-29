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İhracatçıya vergi istisnasına Kapıköy de eklendi



VAN (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Kapıköy Gümrük Kapısının modernizasyon inşaatında sona gelindiğini belirterek, "Böylece ihracat yükünü Kapıköy üzerinden taşıyan nakliyeci, vergi istisnasından yararlanmaya başlamış olacak" dedi.

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu karar ile kara ve deniz sınır kapılarında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14'üncü maddesinin 3. fıkrası uyarınca özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi istisnası uygulanacak. Kararda, Kapıköy Sınır Kapısı gümrüklü sahada akaryakıt istasyonlarının kurulduğunun ve genel güvenlik önlemlerinin alındığının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edildiği tarihten itibaren başlanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van ve bölge ticaretini olumlu yönde etkileyecek bir kararın daha alınmış olduğunu belirtti. Çiftci, "Bildiğiniz gibi hükümet olarak ÖTV'siz akaryakıtta 550 litre olan muafiyeti 900 litreye çıkartmıştık. İhracatçımızın önünü açmak için hükümetimizin çalışmaları devam ediyor. Bu yayımlanan kararla birlikte Kapıköy Gümrük Kapımız da ihraç yükü taşıyan araçlar için cazip kapılarımızdan biri oldu" dedi.

Bu gelişmenin Van ve bölge ticaretini canlandırma girişimlerine olumlu katkıları olacağını belirten Çiftci, uygulamanın müspet etkilerinin burada kurulacak istasyonların faaliyete geçmesiyle yakın zamanda görüleceğini ifade etti. Bakan Yardımcısı Çiftci, "Kapıköy Gümrük Kapısının modernizasyon inşaatında sona gelindi. Bu modernizasyon dahilinde akaryakıt istasyonu da bulunmakta. İnşaatın tamamlanmasıyla faaliyete geçecek. Böylece ihracat yükünü Kapıköy üzerinden taşıyan nakliyeci, vergi istisnasından yararlanmaya başlamış olacak. Van'a ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



29.07.2017 08:43:30 TSI

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