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Başkan Soğanda'dan Hak ve Kardeşlik Derneğine ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Hak ve Kardeşlik Derneğini ziyaret etti.

Hak ve Kardeşlik Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Naki Erdemir ve yönetimiyle bir süre görüşen İl Başkanı Zahir Soğanda, "Hocamız ve Genel Başkan Naki Erdemir Beyi uzun yıllardır takip ediyorum. Kendisi memleketimize oldukça faydalı hizmetlerde bulunuyor, biz de bu vesile ile kendilerini dernek merkezlerinde ziyaret etme gereği duyduk ve çok memnun kaldık. Bu hizmetler çerçevesinde bizim de üstümüze ne görev düşerse, seve seve yerine getireceğiz inşallah" dedi.

Hak ve Kardeşlik Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Naki Erdemir ise, çalışmalarında Allah'ın rızasını gözettiklerini belirterek, "Bu vesile ile kapımız hassasiyetlerimizi taşıyan herkese açıktır. Bu noktada AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından derneğimize yapılan ziyaret için İl Başkanı Zahir Soğanda'ya teşekkürlerimizi iletiyorum. İslam beldelerinde ve bölgemizde yaşanan zulümleri bir nebze de olsa engelleyebilirsek kendimizi mutlu hissederiz, Allah bizim ve İslam için mücadele edenlerin yardımcısı olsun inşallah" diye konuştu.

(MSA-Y)



29.07.2017 08:49:36 TSI

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