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Nazilli'de mahalleler günlük temizleniyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Nazilli'nin kırsal yerleşim alanlarında temizlik çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Nazilli Belediyesinden hizmet alan tüm mahallelerin genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Günlük olarak rutin temizlik hizmetinin yapılabilmesi için 12 kişiden oluşturulan ekip sıcak havaya rağmen Nazilli Belediyesinden hizmet alan tüm mahallelerin sokaklarını süpürüyor, dere yatağı, mahallelere ulaşan yolların kenarları ve konteynırların temizliğini titizlik ile yapıyor, tırpan ekibiyle de yol kenarlarındaki kuru ot ve yabani otları biçerek kötü görüntülerden kurtarıyor.

Rutin olarak tüm sokak ve caddelerde yapılan bu çalışmaların önemine değinen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık temizliğin uygarlığın bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Mahallelere ulaşan yollarda dahil olmak üzere, yol kenarlarındaki yığıntı çöpler, dere yatakları, mahallelerin tüm sokakları ve konteynırlar müdürlüğümüzün oluşturduğu köy ekibi ile her gün detaylı olarak temizleniyor. Biz belediye olarak merkezde ne tür hizmet veriyorsak bize bağlı olan mahallelerde de aynı hizmetleri veriyoruz. Kısıtlı imkanlara rağmen tüm mahallelerde vatandaşın istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir statüsüyle beraber mahalleye dönüşen tüm köylerde yaptıkları temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürü Ramazan Özkök; "Nazilli Belediyesinden hizmet alan mahallelerimizde oluşturduğumuz ekip ile günlük rutin temizlik çalışması yapılıyor. Daha önce haftanın bir iki günü temizlik hizmeti yapılırken şimdi her gün düzenli bir şekilde yapılıyor" dedi.

(MB-Y)



29.07.2017 09:19:30 TSI

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