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Aydınspor 1923 başkan adayı Artan'a vefa plaketi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Aydın İl Başkanlığınca, Aydınspor 1923 başkan adayı işadamı Hüsamettin Artan'a Ülkü Ocakları Vefa Plaketi verildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Aydın İl Başkanı Emre Özbey ve beraberinde ki heyet Aydınspor 1923 başkan adayı işadamı Hüsamettin Artan'ı çalışma ofisinde ziyaret ederek "Ülkü Ocakları Vefa Plaketi" takdim etti. Ziyarette bir konuşma yapan başkan Özbey; "İşadamı büyüğümüz Sayın Artan ülkücü, milliyetçi ve vatansever kimliği ile gönlümüzde yer edinmiştir. Biz ülkücüler 'Ahde vefa töreden ve imandandır' anlayışına sahibiz. Bu gün Sayın Hüsamettin Artan abimizi iş yerinde ziyaret ederek kendisine Ülkü Ocakları Vefa Plaketi takdim ettik. Kendisine ülkü ocaklarımıza yaptığı maddi ve manevi katkılardan dolayı teşekkür ediyor, Aydınspor 1923 başkanlığı sürecinde başarılar diliyoruz" dedi.

Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Özbey ve yönetimine vefa plaketi için teşekkür eden Artan ise; "Bizler milliyetçi, vatansever ve mukaddesatçı terbiye almış insanlarız. Memleketin zor zamanlarında Ülkücüler bizim kardeşimiz, ülkü ocakları evimiz oldu. Ocaklarda milliyetçi, vatansever ve mukaddesatçı gençlerimizin yetişmesine biz hep destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Sayın Emre Özbey başkan nezdinde tüm ülkücü ve milliyetçi camiaya vefa ödülüne bizleri layık gördükleri için teşekkür ediyorum" dedi.

(MB-Y)



29.07.2017 09:19:53 TSI

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