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Karabağ'ın park sorunu çözülüyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Karabağ Mahallesinde yaşanılan ve kamuoyu gündemine gelen park konusuna el attı. Başkan Kale; "En kısa zamanda bu sorunu çözüme kavuşturup mahallemize modern bir park kazandıracağız" dedi.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde her mahalleye en az bir adet çocuk oyun parkı kazandıracaklarına dair söz verdiklerini hatırlatan Başkan Kale; "Yaptığımız program çerçevesinde tüm mahallelerimizde park yapım çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Karabağ Mahallemizde de geçtiğimiz aylarda bir adet çocuk oyun parkı yapımı için çalışma başlatmıştık. Çocuk oyun grubunun konulması ile birlikte çevre düzenlenmesi duvar örülmesi ve peyzaj çalışmalarımızı başlatacağımız parkta çalılıklar içinde bir adet su kuyusunun bulunduğunu tespit ettik. Ayrıca, mahallemizde ikamet eden bir vatandaşımıza ait silajların park yapım alanı üzerinde bulunmasından dolayı buradaki çalışmalarımızı geçici süreyle durdurmuştuk. Daha sonra mahalle muhtarımızla yaptığımız görüşmelerde söz konusu parkın mahalle muhtarlığı önünde bulunan alan üzerinde yapılmasını kararlaştırmıştık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz konuyla ilgili çalışmaları başlattılar. Bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz aylarda yerleştirdiğimiz çocuk oyun gruplarının söküm işlerini gerçekleştirdik. Ayrıca, bu alanda bulunan su kuyusunun üzerini de muhafaza edilecek şekilde kapattık. İncirliova Belediyesi olarak sorun üreten değil sorunları çözüme kavuşturan, halka rağmen değil halkla iç içe olup halkın görüş ve önerileri doğrultusunda hizmetlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Mahalle sakinlerimiz ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız şunu bilsin ki en kısa zamanda modern bir çocuk oyun parkını Karabağ Mahallemize kazandıracağız" şeklinde konuştu.

(MB-Y)



29.07.2017 09:21:28 TSI

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