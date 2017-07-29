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Aydın'da Fatih Projesi çalışmaları incelendi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal Tırnakçı ile Daire Başkanları Gültekin Kekeçoğlu ve Eyüp Tanyıldız, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek Fatih Projesi çalışmaları kapsamında ağ alt yapıları biten okulları yerinde gördü.

Yapılan inceleme ziyaretinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu' nu makamında ziyaret eden Tırnakçı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaları başlayan STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Eğitimi) Projesi' nin Aydın'daki faaliyetlerini de yakından takip ettiğini belirterek projenin öğrencilerin teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, farklı disiplinlerde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, STEM Eğitimi' nin dünyada okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul edildiğini ifade ederek, önceki yıllarda projeyi uygulayan bir eğitim lideri olarak STEM Projesi ve çalışmalarının Aydın için eğitimde kaliteyi ve başarıyı arttırma açısından önemli katkısı olacağına inandığını belirtti.

(OD-MB-Y)



29.07.2017 09:23:26 TSI

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