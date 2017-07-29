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Kırmızı ışıkta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Sedat Ağacıkoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çankırı kavşağında iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun istikametinden İstanbul'a gitmekte olan 34 JR 3884 plakalı otomobil ile 06 YMV 47 plakalı otomobil Çankırı kavşağında çarpıştı. Edinilen bilgiye göre 37 JR 3884 plakalı otomobil, Çankırı kavşağında kırmızı ışığın yanması ile durdu. Aynı istikamete gitmekte olan F.G.'nin kullandığı 06 YMV 47 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kırmızı ışıkta beklemekte olan 37 JR 3884 plakalı otomobile arkadan süratle çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 06 YMV 47 plakalı araç sürücüsü başından ağır şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(SDA-GY-BA-Y)



29.07.2017 09:34:20 TSI

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