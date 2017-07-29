ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırmızı ışıkta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 09:32
Kırmızı ışıkta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kırmızı ışıkta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Sedat Ağacıkoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çankırı kavşağında iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Samsun istikametinden İstanbul'a gitmekte olan 34 JR 3884 plakalı otomobil ile 06 YMV 47 plakalı otomobil Çankırı kavşağında çarpıştı. Edinilen bilgiye göre 37 JR 3884 plakalı otomobil, Çankırı kavşağında kırmızı ışığın yanması ile durdu. Aynı istikamete gitmekte olan F.G.'nin kullandığı 06 YMV 47 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kırmızı ışıkta beklemekte olan 37 JR 3884 plakalı otomobile arkadan süratle çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 06 YMV 47 plakalı araç sürücüsü başından ağır şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(SDA-GY-BA-Y)

29.07.2017 09:34:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
SFC Entegre Orman Ürünlerinden İSG eğitimi verildi
YEREL

SFC ENTEGRE ORMAN ÜRÜNLERİNDEN İSG EĞİTİMİ VERİLDİ
Tahsin Babaş, &quot;Biz, halkımızın menfaatine elle tutular projeler yapıyoruz&quot;
YEREL

TAHSİN BABAŞ, "BİZ, HALKIMIZIN MENFAATİNE ELLE TUTULAR PROJELER YAPIYORUZ"
Kastamonu'da 17 gram toz esrar ele geçirildi
YEREL

KASTAMONU'DA 17 GRAM TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Kastamonu'da Teleferik Projesinin temeli atılacak
YEREL

KASTAMONU'DA TELEFERİK PROJESİNİN TEMELİ ATILACAK
Kastamonu'da çıkan anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
YEREL

KASTAMONU'DA ÇIKAN ANIZ YANGINI, ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Daday'da 31 bin 440 dekar alan, sulamaya açıldı
YEREL

DADAY'DA 31 BİN 440 DEKAR ALAN, SULAMAYA AÇILDI