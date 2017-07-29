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Erzincan'da genç çiftçiler koyunlarına kavuştu



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen kırsal kalkınma destekleri kapsamında hibe küçükbaş hayvan almaya hak kazanan başvuru sahibi genç çiftçilere, Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin tarafından hayvanları teslim edildi.

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Erzincan'da 189 proje karşılığı olarak 5.670.000 TL bu projeye tahsis edildi.

2016 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve üç yıl sürdürülmesi planlanan proje kapsamında, 2017 yılı içinde 30 genç çiftçi için koyun dağıtım programı düzenlendi. Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarında düzenlenen hayvan dağıtım programına katılan İl Müdürü Şahin "Bugün dağıtımını yaptığımız hayvanların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle çiftçilik yapan vatandaşlarımızın köyleri terk ettiği, kırsal kesimden şehirlere yerleşimin arttığı bir dönemde bu projeyi fazlasıyla önemsiyoruz. Umarım gençlerimizin tarımsal üretime katılması hususunda hayırlı olur, tüm genç çiftçilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

(FG-AA-Y)



29.07.2017 09:42:50 TSI

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