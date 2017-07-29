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Erzincan'da yangına erken müdahale için köylere su tankeri



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da yangınlara daha erken müdahale amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen köylere su tankeri dağıtılıyor.

Erzincan Orman İşletme Müdür Yardımcısı Hüsnü Çelik, gerçekleştirilen araç tesliminde yaptığı konuşmada, orman yangınlarında en önemli unsurlardan birinin yangına erken müdahale olduğunu belirterek, yangınlara daha erken müdahale edebilmek amacıyla çalışma başlattıklarını kaydetti. Çelik; "Orman yangınları ile daha etkin mücadele etmek için Orman Genel Müdürlüğümüz Erzincan' a 10 tane su tankeri gönderdi. Bunlardan 5 tanesi Erzincan Orman İşletme Müdürlüğümüze, 5 tanesi de Refahiye Orman İşletme Müdürlüğüne dağıtımı yapılmak üzere teslim edilecek. Muhtarlarımıza teslimlerini yaptıktan sonra nasıl kullanılacaklarını anlatacağız. Orman yangını yada köy de yangın çıktığı zaman daha hızlı ve daha etkin mücadele olacaktır. Bunları köylere vermemizdeki amaç bir orman yangını çıktığı zaman orada direk bunlarla müdahale etmeleri ve yangının büyümesinin önlenmesi" dedi.

Su tankeri verilen Bağlar Muhtarı Haşim Sarıo ise; "Geçtiğimiz sene köyümüzde yangın çıktı. İtfaiyeye ve Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdik. Bize araçlar geldi ama biz önceden müdahale edebilseydik daha az zararla yangını önleyebilecektik. Bu amaçla önceden müdahale için bir şeyler düşünüyorduk. Köyümüzde yerleşim alanından itfaiye araçlarının geçmesi için uygun değil. Bunların köylerde ciddi anlamda faydası olacak. En azından köyde bir yerde yangın çıktığında itfaiye gelene kadar biz köylüler olarak müdahale edebileceğiz. Orman İşletme Müdürlüğüne bundan dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

(FG-AA-Y)



29.07.2017 09:43:40 TSI

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